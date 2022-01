Karime rompe el silencio sobre supuesta relación con ex de Manelyk

Este martes se estrenó la novena temporada de ‘Acapulco Shore’ y una de las participantes originales desde la primera entrega es Karime Pindter, quien está alejada de Manelyk debido a un rumor que ventiló la influencer durante su estancia en ‘La casa de los famosos’.

De acuerdo a lo que Mane dijo su amiga Karime la habría traicionado al mantener una supuesta relación con Jawy Méndez, ex pareja de Manelyk.

Aunque Manelyk ya no habló al respecto, aseguró que estaba distanciada de Karime, pero dejó claro que sigue siendo su amiga. Por su parte, Karime no había tenido la oportunidad de aclarar estos rumores hasta ahora y gran parte al estreno de ‘Acapulco Shore 9’.

Durante una entrevista con el periodista Gerardo Escareño, conductor del programa de Youtube ‘Vaya Vaya’, Karime rompió el silencio y confesó que le sorprendió mucho lo que dijo Manelyk, aunque no se lo tomó tan personal y asegura que espera poder pronto a Mane.

“Se me hizo hasta chistoso todo lo que dijeron de mi en ‘La casa de los Famosos’, o sea qué estupidez tú crees que yo me voy a meter con Jawy y voy a hacer semejantes cosas, claro que no, yo fui a cumplir uno de mis sueños que fue entrevistar a Tiesto, fuimos a trabajar juntos, fue una super oportunidad y la verdad es que Jawy es de mis mejores amigos, ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las peores y pues Mane también es mi amiga, igual con Jawy tengo más relación con él”.