La Fiscalía inicia investigación contra funcionaria FGR, tras chocar con repartidor de agua

Después de que se realizara una denuncia ciudadana a través de las redes sociales donde mostraban la actitud que tuvo una funcionaria de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República tras pegarle con su vehículo a un repartidor de agua, la Fiscalía dio a conocer que se inició una investigación.

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General de la República que ha iniciado un expediente de investigación por conductas irregulares, tras la difusión del material en redes.

Fue este martes cuando los hechos ocurrieron pero hasta el día de ayer se viralizaron en redes sociales. En el clip se aprecia a la mujer vestida una blusa que tiene las siglas de la FGR y con su auto le pegó a un repartidor de agua, quien iba a bordo de triciclo y tras reclamar el impacto recibió amenazas de la funcionaria.

“No me provoques, por favor. ¿Quieres que marque a los policías para que vengan? Con una llamada va a venir todo mi equipo, No me obligues a traer a más gente. No me obligues, amigo. Mira, aquí más adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo”, expresó la mujer y después se retiró.