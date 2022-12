Descubren a pareja realizando actos íntimos en plana función de ‘Avatar 2’

Fue a través de TikTok donde se hizo viral un clip en el que se aprecia que tuvieron que detener la proyección de la película del momento, ‘Avatar: The Way of Water’, debido a que una pareja no pudo aguantarse las ganas le dio rienda suelta a sus deseos y esto provocó un verdadero alboroto en el cine.

De acuerdo a los testigos que se encontraban disfrutando del filme, una pareja comenzó a tocar sus partes íntimas provocando la incomodidad y molestia de los demás, parte del revuelo que generó el acto quedó grabado en video.

Publicidad

Publicidad

Los hechos fueron publicados en la cuenta de TikTok bajo el usuario @cassrrz, quien grabó parte del alboroto, aunque no se ha especificado en qué complejo ocurrió el polémico momento, se reveló que el alboroto inició cuando un trabajador se acercó a la pareja para pedirles que se retiraran de la sala de cine.

“Señora, no es discriminación, aquí es para ver una película, no para venir a s*bárselas”, exclamó una mujer y en la sección de comentarios, la usuaria que publicó el clip explicó en la sección de comentarios que una “señora reportó a una parejita gay porque según estaban haciendo cosas indebidas, pausaron la película y encendieron las luces y les pidieron a los muchachos que abandonaran la sala pero afirman los muchachos que no estaban haciendo nada, solo se recargó con su pareja”, escribió en un segundo clip.

@cassrrz Respuesta a @Angel Volkova como son de chismosos nt, no se quien dice la vdd pero yo ni vi a los muchachos haciendo nada ni ruidos, y eso que estaba cerca. En el video ya no estaban los muchachos. ♬ sonido original – Casandra✨

Disney revela la fecha de estreno de ‘Avatar 2’