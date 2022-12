Influencer que se tatuó Messi en la frente pide ayuda para borrarlo

Durante los festejos de la afición argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022, hubo quienes explotaron en euforia, provocando incluso desorden público en Buenos Aires.

Entre los momentos virales que se viralizaron fue el video de un influencer colombiano Mike Jambs, quien se tatuó la palabra ‘Messi’ en su frente, así también ‘Dios’ en una mejilla y tres estrellas en la otra, aunque en su momento Maicol Quiñonez, se le vio feliz ahora hizo un nuevo video donde admite que está arrepentido.

Fue en su cuenta de Instagram, donde Jambs enfatizó cómo se sentía tras la euforia vivida y que le ha traído cosas más negativas que positivas.

View this post on Instagram

Maicol aseguró que todos los comentarios negativos que ha recibido lo han hecho reflexionar y quiere borrar el tatuaje.

“Me quiero borrar el tatuaje, no sé como es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”, explicó el joven.