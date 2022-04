Disney revela la fecha de estreno de ‘Avatar 2’

Este miércoles, los estudios revelaron la fecha de estreno de ‘Avatar 2‘, de la cual podremos ver el tráiler oficial la próxima semana.

Fue durante la conferencia CinemaCon de Las Vegas que también Disney proyectó por primera vez el tráiler de la esperada película y será hasta el 6 de mayo que se lance al público de manera exclusiva en las salas de cine.

SIn duda alguna la secuela de Avatar, dirigida por James Cameron, es una de las más esperadas desde hace muchos años, pues se ha creado una gran expectativa alrededor del filme por lo que viene después de la primera parte estrenada en 2009, misma que se mantiene como la película más taquillera de la historia del cine, pues logró acumular más de 2 mil 900 millones de dólares.

Los estudios han planeado una estrategia para que los fanáticos puedan revivir la magia y el 23 de septiembre volverán a proyectar en las salas de cine y finalmente se ha revelado también el titulo oficial de la película junto a la fecha de esteno: ‘Avatar: The Way of Water’, llegará el 16 de diciembre de este año.

“Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos”, detalló James Cameron.

La segunda parte de ‘Avatar’ ocurre la mayor parte en el océano, en la que los protagonistas Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) van a criar a sus hijos en medio de un mundo en guerra. Como se ha dado a conocer desde hace más de un año el rodaje de ‘Avatar 3’ está en un 95 por ciento y su estreno se estima sea en 2024. Además habrá una cuarta y una quinta entrega que llegarán al cine en 2026 y 2028.

Esta es la primera imagen de la nueva villana en ‘Avatar 2’