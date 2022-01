Tristan Thompson acepta su paternidad y se disculpa con Khloé Kardashian

Fue a inicios del mes de diciembre cuando se dio a conocer que Maralee Nichols, entrenadora personal de Tristan Thompson, dio a luz a un hijo del basquetbolista, incluso de acuerdo al portal Daily Mail, la mujer de 31 años, originaria de Houston, Texas, presentó una demanda de paternidad.

Aunque la joven se enfocó a continuar su camino de manera solitaria y trató de ser positiva a través de las redes sociales, decidió eliminar su cuenta de Instagram, debido a la presión mediática, sobre todo por el anuncio que realizó Tristan aceptando su paternidad.

Por medio de sus historias breves de su cuenta verificada de Instagram, Tristan Thompson realizó el anuncio de su paternidad, aceptando su responsabilidad y además se disculpó de manera pública con Khloé Kardashian.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelaron que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Tomo completa responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo. Me disculpo sinceramente con todos lo que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en público como en privado. Khloe, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Ciertamente, mis acciones no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar una vez más, lo siento muchísimo”.