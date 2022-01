Aparece vídeo que podría confirmar pelea entre Madonna y Lucía Méndez

Fue en el año 2016 cuando se viralizó una declaración que realizó Lucía Méndez en una entrevista en el programa ‘Hoy’, donde aseguró que desairó a Madonna durante un concierto de la ‘Reina del pop’.

En su momento, usuarios en redes sociales no podían dar crédito de la pelea entre Madonna y Lucía Méndez, incluso se burlaron de la actriz, sin embargo, acaba de aparecer un vídeo que podría probar lo que declaró la mexicana en ese entonces.

En una cuenta de TikTok se difundió un vídeo en el que Madonna luce furiosa y le reclama a su equipo de trabajo porque en uno de sus conciertos hubo gente de la industria en las primeras filas y explicó la razón por la que no le gusta tener a celebridades en sus conciertos.

“Me han amargado completamente. Se sentaron ahí con los brazos cruzados, malas miradas en sus caras. Lo juro por dios. Me distraía y fue muy deprimente para mi tener dos filas de personas, mirando como si no se estuvieran divirtiendo “, señaló Madonna y añadió que se convierten en un público difícil de complacer.

Aunque este vídeo es verídico, la pelea entre Madonna y Lucía Méndez pudo suceder en otro concierto, ya que en el clip señalan que este show fue en Los Ángeles y en una entrevista con Adela Micha, la actriz señaló que esto ocurrió en Miami hace 10 años.

“Te lo juro que sí, nadie me lo creyó y todo mundo se burló, me hicieron memes y me chingaron hasta que se cansaron”, explicó Lucía Méndez.