Tristan Thompson tendrá un bebé con otra mujer y no es Khloé Kardashian

Después de los rumores de una infidelidad más por parte de Tristan Thompson, la empresaria, Khloé Kardashian decidió ponerle fin a su relación. Ahora ha salido a la luz que el basquetbolista está esperando a su tercer hijo.

Pero no es con Khloé sino con su entrenadora personal Maralee Nichols, de 31 años, originaria de Houston, Texas, quien de acuerdo al portal Daily Mail, ha presentado una demanda de paternidad.

El mismo portal se publicaron algunas fotografías exclusivas donde aparece la mujer embarazada y aseguran que este fin de semana dará a luz. Además señalan que el bebé fue concebido en Houston, durante las celebraciones del cumpleaños número 30 de Thompson en marzo, cuando todavía estaba saliendo con Khloe Kardashian.

Tristan Thompson es demandado por manutención infantil

De acuerdo a una declaración incluida en la presentación de la demanda, Thompson reconoce haber tenido relaciones sexuales con Nichols varias veces en un hotel después de que la pareja asistiera a una fiesta.

Aunque Thompson afirma que esa noche fue la única vez que tuvo relaciones con Nichols, los abogados de la entrenadora afirman que su relación comenzó al menos “cinco meses” antes del cumpleaños del basquetbolista incluso se involucró a Nichols viajando a California en múltiples ocasiones.

A través de su cuenta de Instagram, la entrenadora, decidió borrar todas sus fotografías y colgó un mensaje enfocado en las cosas positivas.

“¡Tomé esta hermosa foto anoche de mi nueva ciudad! Estoy aprendiendo a concentrarme en las cosas hermosas que me rodean en lugar de en todas las cosas negativas. Las cosas se sienten muy difíciles en este momento, pero sé que eventualmente todo esto terminará y mi bebé y yo podremos vivir una vida feliz. Cometí un error, pero soy humano. No publicaré fotos personales por un tiempo porque no quiero lastimar a mi familia. Gracias de antemano por su comprensión. ❤️ Maralee”.

