Thalía reveló dolor lumbar que no le permite caminar

Aunque Thalía es una de las celebridades con más actividad en redes sociales, donde comparte su trabajo como cantante y empresaria, también suele mostrar parte de su vida privada y recientemente confesó que tiene un malestar que la aqueja desde hace dos meses.

Por medio de sus historias breves de Instagram Thalía reveló dolor lumbar, que le impide hacer su vida diaria como ella quisiera y es por ello que se ha alejado de las redes sociales pues no tiene energía ni siquiera para eso.

“Estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja, no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar todo me duele, y es debido a que dejé de hacer ejercicio, como por cinco meses y en una de esas se me descompensó la espalda”, explicó Thalía.