Raphy Pina, pareja de Natti Natasaha enfrentará juicio

Recientemente se dio a conocer que el productor musical, Raphy Pina, se dio a conocer que el prometido de Natti Natasha deberá presentarse ante un juez federal en Hato Rey, Puerto Rico, por las acusaciones en su contra.

Según indican medios locales, el juicio se realizará el 13 de diciembre, en la que se dará a conocer el caso en contra de Raphy Pina por el cargo de posesión ilegal de armas de fuego y otro de arma automática.

Las fuentes oficiales indican que el productor tenía en su poder, una pistola tipo Glock de 9 milímetros modificada para disparar de manera automática y otra pistola Smith & Wesson calibre .40 y 526 municiones de varios calibres.

Lo anterior ocurrió el 1 de abril de 2020, cuando agentes del FBI allanaron una residencia propiedad de Pina Nieves en Caguas Real, en Puerto Rico, y comenzó un juicio que estaba pactado para octubre, sin embargo, la defensa del productor argumentó que existían huellas dactilares que se habían recuperado en la residencia del acusado.

Aunque las autoridades le propusieron un acuerdo en donde el productor se declarara culpable, rechazó la contraoferta y el 13 de diciembre se resolverá su situación legal.

Esta no sería la primera vez que Raphy Pina tiene conflictos con la ley, en 2012 fue detenido y acusado de 19 cargos por fraude bancario y lavado de dinero, en 2016, fue sentenciado a dos años de libertad condicional. El FBI indica que al ser ex convicto no tiene permiso de poseer armas.

