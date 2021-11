Paulina Rubio explica porqué inició su rivalidad con Thalía

La cantante se encuentra en la promoción de su más reciente sencillo “Soy yo” y recientemente ha estado ofreciendo una serie de entrevistas para diversos medios de comunicación, Yordi Rosado no dudó en entrevistarla con su particular estilo y la cantante explicó cómo surgió su rivalidad con Thalía.

Para su más reciente vídeo del canal de Youtube de Yordi, Paulina Rubio hizo una remembranza de su vida privada y cómo inició su carrera, lo que ya es una historia conocida es la rivalidad con Thalía,

Paulina compartió las diferencias que tuvo con la cantante quien inició siendo su amiga, pero aseguró que en una ocasión en la que estuvieron a punto de pelearse, ya que tenían algunas situaciones difíciles.

Yordi logró que Paulina Rubio hablara de su rivalidad con Thalía

“Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas. Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran. Y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del Barrio ni nada. Era mi amiga”, expresó Rubio.