Ginny Hoffman ha estado en el ojo del huracán, ya que ha sido señalada de crear un testimonio falso, para acusar a su ex de abuso sexual a su hija Alexa; hace unas horas la sobrina de la actriz, Dafne Hoffman acusó a su tía de nunca ayudarla a denunciar a un familiar que la abusó sexualmente de ella.

Las declaraciones de la sobrina de Ginny, se dieron a conocer a través de ‘Ventaneando’, donde confirmó que cuando era menor un familiar abusó de ella e incluso su padre, pero al pedir ayuda a la familia, decidieron no apoyarla y guardar silencio sobre el asunto.

Pese a que no recibió apoyo de nadie, ella se ha dedicado a apoyar a mujeres que vivieron una situación de abuso, para que no vuelvan a pasar por lo mismo.

“Déjame decirte que la forma en la que se está manejando esto, están revictimizando a Alexa, ella está siendo víctima por parte de su madre o por parte de su púdrenos estamos olvidando que las formas en las que se están haciendo, especialmente de la persona que sa supone la está protegiendo, que es mi tía Ginny, no me cuadra, no es la coherente, no es la forma en la que una mamá defiende a su hija”, enfatizó, luego de contar como fue abusada por un familiar, por una persona externa a la familia y que al pedir ayuda, nadie quiso apoyarla.