Niurka Marcos asegura que la producción de ‘La casa de los famosos’ la sacó con campaña de desprestigio

Tras la inesperada salida de Niurka Marcos de ‘La Casa de los famosos’ este inicio de semana, la vedette rompió el silencio y asegura que la producción del reality show la sacó armando una campaña de desprestigio en su contra que estalló en redes sociales.

Durante el transcurso del día Niurka ofreció una entrevista para el programa ‘De primera mano’ para hablar de esta campaña de desprestigio que vivió, aunque eso sí, aseguró que fue una experiencia muy bonita al conocer a las personas que estuvieron junto a ella y a quienes llamó familia.

“Yo creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables o ejecutivos. Fue algo muy raro, Alan me contó todo y Romina me llamó muy preocupada me asustó cuando me llamó llorando, me dijo que yo no me merecía eso, en la audiencia de las galas están atacándote mucho, están manipulando mucho mi imagen y la tiraron al piso”, expresó Niurka quien asegura que no entiende.