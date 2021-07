Miguel Luis habla por primera vez de la salud de Sammy Pérez

Hace unas horas Erick de Paz dio a conocer que Sammy Pérez iba a ser sometido a la primer hemodiálisis, la cual necesita para lograr salir adelante y al mismo tiempo vencer al coronavirus, sin embargo, han viralizado las primeras declaraciones de Miguel Luis, amigo y compañero del comediante.

A través del programa ‘De primera mano’, confirmaron que Miguel Luis, con quien hacía mancuerna en el programa de Eugenio Derbez, desconoce dónde se encuentra actualmente su amigo.

Aunque recientemente su mánager dijo que el comediante estaba en un hospital en Colima, llamado ‘Puerta de hierro’, Miguel Luis afirmó desconocer el paradero de su hermano.

“(…) quisiera saber dónde está. Sí alguno de los fans que no está viendo, que me busque, yo voy a dar mis redes sociales para que me escriban y así poder estar en contacto. No me han querido decir nada, no sé qué pasa. ¡Quiero saber dónde está mi compañero y en qué hospital! Únicamente tengo entendido que está en Colima”, declaró.