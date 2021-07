Michelle Salas sale en defensa de Frida Sofía

Este fin de semana Frida Sofía explotó contra algunos usuarios que siempre la han comparado con Michelle Salas, y es que aparentemente los ‘haters’ se toman el tiempo para insultarla y asegurar que la hija de Luis Miguel es mejor que la cantante.

Las comparaciones surgieron luego de que Michelle apareciera en la edición número 74 del Festival de Cine de Cannes, Francia, donde deslumbró con un vestido blanco y de inmediato seguidores, aseguraron que es más guapa que Frida.

Ante estos comentarios, Frida alzó la voz y evidenció a quienes realizaban estos comentarios hirientes, y Michelle lejos de no reaccionar, decidió enviar un mensaje a través de sus historias de Instagram.

“Qué tristeza ver que siga esta situación y que se haga de algo bueno y positivo un problema y el blanco de burlas y críticas. Por favor dejen de comparar. Aquí nadie es mejor que nadie. Somos seres humanos e individuos, cada quien es como es y todos mereces respeto. Les pido con todo el cariño que no traten de seguir creando fricción y diferencias entre dos personas que son familia y que no están compitiendo”, se lee en el mensaje que ya no está disponible.