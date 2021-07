Michelle Salas acude por primera vez al Festival de Cannes con vestido de novia

La modelo acaba de cumplir uno de sus grandes sueños como fashionista al desfilar por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, donde modeló un vestido de novia que lució con mucha elegancia.

A través de su cuenta oficial de Instagram Michelle Salas no dejó de compartir este momento mágico que vivió en el sofisticado evento que organiza la Riviera Francesa.

Michelle compartió que portó un vestido de la marca Pronovias durante la alfombra roja del estreno de la película ‘Tout S’est Bien Passé’, donde desfilaron otras famosas como Candice Swanepoel o Diane Kruger.

https://www.instagram.com/p/CRCrOeYD8Lb/

“Llegó la hora de la verdad. Les tengo que contar por qué estoy en Cannes. No están entendiendo lo emocionada, lo nerviosa y lo que, no me lo puedo creer. La razón es porque, esta tarde voy a estar de la mano de Pronovias, marca con la que he trabajado desde el 2016, básicamente representándolos en la alfombra roja de hoy. No sé qué decir… Estoy muy emocionada. Es mi primera vez en el festival y no podría estar más contenta”, confesó en sus historias de Instagram.

El hermoso diseño de Alessandra Rinaudo tiene una cola de más de un metro de largo que lució en todo momento, tanto en la alfombra roja como en los pasillos del hotel donde se arregló Michelle Salas.

