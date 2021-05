Salen a la luz pruebas de agresión de Alejandra Guzmán a Frida Sofía

La polémica que encierra el conflicto entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía continúa.

Después de las acusaciones que hizo Frida en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, ahora salen a la luz las evidencias con las que pretende demostrar que lo que dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante sobre su mamá son ciertas.

Y es que dentro de esta conversación, el periodista le preguntó si alguna vez le había pegado a su madre, por lo que Frida Sofía confesó que solamente una vez le levantó la mano a su madre para defenderse de sus agresiones que eran una constante en su vida.

“Nunca, hasta ese día de Las Vegas que sí le dije -ya cabrón, no me vas a volver a pegar otra vez”, relató en su entrevista con Infante sosteniendo que no la golpeó pero sí se defendió.