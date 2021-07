La pequeña Kima cumplió 2 años y sus papás usaron sus respectivas cuentas de Instagram para festejarla junto a sus más fieles seguidores, aunque seguramente Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja tirarán la ventana en el festejo de su hija.

En la cuenta de Instagram de Kimberly la felicitación especial que hizo la realizadora de contenidos ya acumula más de 2 millones y medio de reacciones en la plataforma.

“Hoy es un día muy especial para mi, hoy cumple 2 añitos mi bebe, mi princesa La Niña que me convirtió en madre, la única persona en mi vida que aunque no me dijera ni una palabra me hizo más fuerte que nunca, tú eras una cosita tan pequeña en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes, eres una gran bendición en mi vida mi amor siempre estaré agradecida con Dios por haberte puesto en mi camino, tienes que saber que pase lo que pase podrás contar conmigo en todo momento, siempre daré lo mejor de mi y prometo no fallarte nunca. Siempre juntas”, se puede leer en el emotivo mensaje que escribió para Kima.