Mariana Ochoa rompe el silencio sobre lo que sucede en OV7

Luego de las declaraciones de Ari Borovoy, Kalimba, M’balia, Erika Zaba y Lidia Ávilia, Mariana Ochoa decidió hablar respecto a la situación que están viviendo los OV7.

A través de su canal de YouTube, decidió sincerase con sus más de 250 mil seguidores y confirmar que efectivamente NO hay comunicación entre todos los integrantes de OV7, y que pese a que ha intentado ser mediadora, la mitad del grupo dejó de responderle.

La también actriz detalló que con Kalimba y Erika siempre ha tenido comunicación, pero dejó al descubierto que M’balia Marichal decidió salirse del grupo de chat que tienen y cuando intentó contactarla, nunca le respondió; respecto a Ari Borovoy no dijo nada, pero algunos fanáticos confirmaron que ha sido él quien también se ha alejado de Lidia y Mariana.

Mariana destacó que lo que más le interesa en estos tiempos es divertirse y no tener conflictos con los integrantes del grupo, que en este momento están distanciados.

“Me interesa saber que está pasando. No saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me dieron una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, no tengo respuestas. Simplemente quería decirles (a ustedes) que es lo que está pasando desde mi punto de vista”, finalizó.