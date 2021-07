Aunque la ruptura con OV7 era un hecho desde hace algunos años, cuando no fueron requeridos en algunas presentaciones de los 90’s Pop Tour, el distanciamiento se hizo más evidente en los últimos meses.

Lidia Ávila ha hablado respecto a su distanciamiento con los integrantes de la agrupación, afirmando que no pretende ser mediadora entre nadie, mientras que el resto del grupo ha mantenido silencio, hasta hace unas horas.

Érika Zaba quien tiene un negocio con Mariana Ochoa, y quien es la única que sigue a todos sus compañeros en redes sociales, confirmó a través de su canal de YouTube un distanciamiento oficial.

La cantante utiliza su canal para compartir parte de su vida y recientemente para celebrar su cuarto aniversario de bodas, reaccionó junto a su esposo, al vídeo de su enlace matrimonial y ahí con melancolía recordó a sus compañeros de vida.

“Como disfruto esta imagen del lazo, no podía dejarlos a ellos fuera de estos momentos, me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo los 7, pero sin duda han sido parte de mi vida y los amo, y me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados”, confirmó.