Christian Nodal le roba un beso a Belinda y su maquillista se enoja

Sin duda alguna, Belinda y Nodal se han convertido en la pareja del favorita de la música. Cada oportunidad que tienen comparten a través de sus historias breves los momentos que viven juntos.

A pesar de que Belinda anunció que participará en una serie española, parece ser que Christian la está acompañando en esta aventura. El cantante no ha dejado de presumir su amor en Instagram y esta tarde Belinda colgó un divertido beso que no le pareció gracioso a su maquillista.

En las historias breves de Instagram de Belinda colgó un clip donde aparece presumiendo el maquillaje que le acaban de poner y Nodal la sorprende con un beso. Esto le encantó a Beli, pero su maquillista mostró su enojo.

“Ay no, no, no, no”, pues si me molesta, uno nada más viene a hacer corajes”, explica mientras le da un retoque a su maquillaje, mientras Belinda se ríe con un poco de pena.