Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento tienen COVID-19

Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafael Sarmiento dieron positivo a coronavirus y así lo reveló en una entrevista para ‘Ventaneando’, donde lamentó no haber podido llegar de sorpresa como lo tenía planeado.

Aparentemente la conductora viajaría a nuestro país, para realizar algunas grabaciones, sin embargo, al realizarse la prueba confirmó que tenía el virus.

“Me di cuenta en mi PCR, generalmente siempre que voy a viajar a México, aunque acá no lo piden llegando, me hago una de rutina dos días antes porque llego con mi familia y siempre me da mucha preocupación mi mamá y mi abuela, que el próximo viernes cumple 90”, relató.