Galilea Montijo vuelve a dar positivo a COVID-19

Una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana reveló recientemente que volvió a contagiarse de coronavirus, a pesar de que se está cuidando.

Fue el pasado mes de noviembre que Galilea Montijo confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19, esto después de la muerte de Magda Rodríguez. Después de casi tres meses la conductora confirmó que nuevamente salió positiva a la prueba.

Durante la transmisión del matutino del programa ‘Hoy’, Gali tuvo un enlace desde su casa para dar a conocer la noticia a Raúl Araiza y Andrea Legarreta. A quienes les contó que en cuanto supo que gente cercana dio positivo se hizo la prueba y resultó también contagiada.

“Ay pues otra vez, muchachos no puede ser, para todos aquellos que no creen que te vuelve a dar, pues sí vuelve a dar y cuidándonos, ustedes lo saben, que somos personas que nos cuidamos mucho, que tratamos de hacernos el examen en ciertos periodos y este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal desde el viernes, el sábado se hicieron la prueba y salieron positivo”.