A través de redes sociales, Ingrid Coronado confirmó que había ganado una demanda contra una revista de circulación nacional que la acosó, para obtener fotografías de ella y uno de sus hijos para posteriormente publicarlas.

La comunicadora aseguró que decidió demandar por daño moral y uso indebido de imágenes, y aunque fue un proceso largo, logró ganarle a esta revista.

Dicha sentencia fue confirmada el pasado 11 de agosto, y fue hasta hace unas horas que la conductora decidió compartir la información para aquellos que se han visto afectados por dicho medio.

“Hace 7 años fui atacada, difamada y condenada injustamente, causando un daño moral y material en mi patrimonio; transgredieron mis derechos, lo que me ha costado muchos años reparar. Mientras intentaba salir adelante, también ofendieron a mi hijo menor de edad, a quien siempre he cuidado y protegido”, recordó la ex conductora de ‘Venga la Alegría’.