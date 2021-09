Gustavo Adolfo Infante arremete contra Rey Grupero

El periodista de espectáculos asegura que terminó en el hospital debido a la broma que le hizo el realizador de contenidos, incluso, Gustavo Adolfo Infante interrumpió su programa de YouTube para dejarle claro a Rey Grupero que con él no se juega.

Este lunes, durante la transmisión de su programa en YouTube, Gustavo Adolfo Infante explicó que el sábado tuvo que acudir al hospital debido a la broma que le hicieron, el Rey Grupero y Pedro Moctezuma.

A partir del minuto 29:25 del siguiente vídeo se aprecia que Gustavo, interrumpe una nota que comentaba y atiende la llamada del Rey Grupero y le adelantó que habría una acción legal en su contra.

“O sea, a ver, a mi me invitan a una junta supuestamente para un proyecto y me salen con su estupidez. Perdóname, pero yo no estoy para ese chistecito y esas bromas, me hicieron perder todo mi sábado y me salieron con esto, tuve que ir hasta el doctor Rey Grupero, entonces, sabes qué, yo te voy a pedir un favor, en tu vida me vuelvas a marcar, tú ni Moctezuma, incluso voy a hablar con mi abogado para demandarlos, adiós”, expresó el conductor.