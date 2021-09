Canelo Álvarez y Caleb Plant se pelean durante conferencia de prensa

La próxima pelea del Canelo Álvarez se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre y durante la conferencia de prensa, previa a la apertura de la venta de boletos, los ánimos se calentaron entre el boxeador y Caleb Plant.

Esta tarde de martes se realizó esta conferencia en The Beverly Hilton en Los Ángeles, California, donde Saúl ‘El Canelo’ y Plant se hicieron de palabras, de pronto el mexicano empujó a Plant por el escenario.

Posteriormente Plant le dio un golpe rápido al Canelo y eso provocó un rápido vaivén, incluso el estadounidense resultó herido durante este breve enfrentamiento en el ojo derecho ya que sangró.

A través de las redes sociales circulan vídeos del enfrentamiento, incluso Canelo compartió uno de ellos con la leyenda: “Don’t talk about my mom” o “No hables de mi mamá”. Después de que la seguridad del evento los lograra separar, la conferencia de prensa continuó.

Notice how Canelo tried to open palm strike him so he doesn’t break his fists tryna hit him… yea Canelo by KO 🥳😂 pic.twitter.com/N6hD335pBg

— Tek it EZeee (@Ezlaho) September 21, 2021