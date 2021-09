Rey Grupero habla sobre la nueva relación de Cynthia Klitbo

La relación entre Rey Grupero y Cynthia Klitbo parece que ha quedado en los mejores términos, ya que recientemente el influencer dio algunas declaraciones sobre su ex novia, a quien sigue considerando como una de sus mejores amigas.

Por medio ‘De Primera Mano’, el famoso confirmó estar muy feliz de ver en una nueva relación a Cynthia y confirmó que siempre serán cómplices y amigos de sus respectivas locuras.

“Yo con Cynthia siempre he tenido una gran relación de amistad y cuando existe la amistad no existe el pleito; la amistad con Cynthia no va a terminar nunca, fue algo muy bonito, algo para recordar con todo el amor del mundo. Cynthia es y siempre será una persona muy importante en mi corazón. Puedo levantar ahorita el teléfono y decirle: ‘¿Cómo estás?’. No tengo ningún problema con ella”, confirmó Rey Grupero.