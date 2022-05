Guillermo del Toro y Gael García Bernal se avientan palomazo en Cannes

Definitivamente el director Guillermo del Toro y Gael García Bernal se han convertido en dos grandes representantes de nuestro país y durante la 75 edición del Festival de Cannes sorprendieron al aventarse un palomazo con un tema de José Alfredo Jiménez.

Del Toro y García Bernal interpretaron a dueto la canción “Ella” durante el evento que se lleva a cabo en las costas azules de Francia en la sala del Gran Teatro Lumiére.

“Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero”, comenzó a cantar a capella el actor Gael García, un poco apenado se disculpó y agradeció los aplausos, sin embargo, Guillermo tomó el micrófono y continuó: “¡Ay hijo de la chingada! Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar”.

La sala en la que destacan grandes de la industria los ovacionaron con aplausos.

