Guillermo del Toro incluye a Rupert Grint en su nueva serie de terror en Netflix

El actor británico, Rupert Grint, que cobró fama gracias a ‘Harry Potter’ se suma al elenco de ‘Cabinet of Curiosities’, una serie de ocho cuentos de horror, misterio, magia y fantasía de Guillermo del Toro.

De acuerdo al portal Deadline, Rupert protagonizará la serie de antología de Netflix y se une al elenco que incluye a Essie Davis, Luke Roberts, Andrew Lincoln, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, Hannah Galway, Crispin Glover, Demetrius Grosse, David Hewlett, Tim Blake Nelson, Sebastian Roché y Peter Weller.

El Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro es una colección de historias que de acuerdo a Netflix, están destinadas a desafiar nuestras nociones tradicionales de terror. De macabros a mágicos, góticos a grotescos o clásicamente espeluznantes, los ocho cuentos siniestros, incluidas dos obras originales de del Toro, cobrarán vida gracias a un equipo de escritores y directores elegidos personalmente por el cineasta de Shape of Water.

Según indica el portal Deadline, el director puso sus ojos en Rupert Grint desde su papel en ‘Apple’s Servant’, en el que señaló de manera personal cuánto amaba a Grint y pensó que casi se roba la serie con su papel.

1- I enjoyed SERVANT completely. Late to the party, but- this is a beautifully crafted, elegant show. Ruper Gint almost steals it, for me- as does the surgical staging and camera work in the M Night Shyamalan episodes. At times it feels like a European / British slow-burn show–

— Guillermo del Toro (@RealGDT) April 29, 2020