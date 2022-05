Confirman que Amber Heard no volverá a ser Mera en ‘Aquaman’

Este martes durante el juicio que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard, salieron a la luz varias verdades que afectan directamente a la actriz.

Lo primero que ocurrió fue que los abogados de Johnny presentaron una moción para que se anulara la contrademanda de Amber Heard, sin embargo, no pudieron demostrar que Adam Waldman, abogado del actor hizo declaraciones que difamaron a Amber con malicia, pero la jueza Penney Azcarate, lo rechazó.

En la jornada testificó Walter Hamada, presidente de DC Films quien habló del personaje Mera protagonizado por Amber Heard en ‘Aquaman‘, incluso hizo un spoiler asegurando que solamente aparecerá dos ocasiones en la segunda entrega.

Durante su testimonio Hemada aseguró que la participación de Mera siempre permaneció igual desde la primera película como en la segunda parte, por lo que quedó en evidencia que la actriz mintió en su declaración pues dijo que le restaron participación por el juicio que enfrenta con Johnny Depp.

Walter confirmó que hubo planes para reformular el papel de Mera y hubo negociaciones para sustituir a la actriz, pero fue debido a que Amber no tenía química con Jason Momoa, esta es la verdadera razón de la reducción del papel de Heard en ‘Aquaman 2’ y no la que dio la actriz.

Posteriormente testificó el Doctor David Kulber, quien fue el encargado de reconstruir el dedo de Johnny Depp y describió exactamente lo que le ocurrió en el dedo, además aseguró que el actor llevó un yeso rígido en la mano entra para que su dedo sanara correctamente, por lo que dejaron en evidencia otra mentira de Amber quien testificó que el actor la golpeó varias veces aún con el yeso.

Después volvió a testificar Richard Marks, el abogado de entretenimiento, quien fue cuestionado sobre lo declarado el lunes por Kathryn Arnold, durante su testimonio, declaró que lo que expresó la “experta en entretenimiento” es especulativa, incluso reveló que aunque Amber Heard declaró que no pudo renegociar su contrato en ‘Aquaman 2’, que sí lo hizo pues en la primera entrega cobró 450 mil dólares y en la segunda 2 millones.

Sobre las comparaciones que hizo la “experta” de la carrera en ascenso de Amber con las de Zendaya, Gal Gadot y del mismo Momoa, Richard Marks explicó que no se pueden comparar debido a que no construyó su carrera como los demás actores.

Por segunda ocasión también testificó Mike Spindler, experto en daños, para aclarar que los testimonios de Amber no tienen sustento. También volvió a subir a declarar Doug Bania asesor de propiedad intelectual y experto en redes sociales habló de lo puesto por Schnell aseguró que no proporcionó evidencia de correlación entre las declaraciones de Waldman y los hashtags, y los picos de estos en Twitter.

Aseguró que los hashtags usados en contra de Amber disminuyeron por culpa de Waldman y no hay forma de culparlo por una mayor difamación, incluso dejó claro que los hashtags analizados por el equipo de Heard son culpa directa o indirecta de las criticas haca ella. También mostraron los números en redes sociales de otros actores que compararon los expertos que presentó Amber Heard.

WATCH: "There's actual a downward use of the hashtags, so I'm not seeing any correlation as it relates to the Waldman Statements and any spikes here as it relates to the hashtags Mr. Schnell chose," Bania testifies.#JohnnyDeppVsAmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/I3d2NMloEt

— Sierra Gillespie (@sierragillespie) May 24, 2022