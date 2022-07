Invitan a Grupo Firme a conocer la Casa Blanca

La agrupación mexicana estuvo en Washington aunque no pudo ofrecer uno de sus conciertos, hicieron un palomazo en la cocina de la Casa Blanca.

Grupo Firme aprovechó su estancia en Estados Unidos para visitar la Casa Blanca donde además se metieron hasta la cocina para cantar junto algunos copatriotas. A través de su cuenta oficial de Instagram, los integrantes de la agrupación anunciaron que lamentablemente uno de sus conciertos en Washington fue cancelado.

“Gracias nuestra gente de Washington, les repondremos ese concierto. No estuvo en nuestras manos la cancelación del evento, ya que aquí estamos en la ciudad pero no pudimos llevar acabo ese gran concierto, se los repondremos y mejor primero dios, los que tenían su boleto no se preocupen tienen preferencia para cuando regresemos”, escribieron en la cuenta verificada de Instagram donde colgaron algunas imágenes en el Capitolio y la Casa Blanca.