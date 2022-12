Fans de Bad Bunny se quejan del concierto en México

Este fin de semana se llevaron a cabo los esperados conciertos de Bad Bunny en nuestro país, boletos que se convirtieron en los más codiciados cuando salieron a la venta y en la que el artista logró un ‘sold out’ en cuestión de minutos, sin embargo, ya han aparecido varias quejas en redes sociales.

Una queja que se viralizó en Twitter fue la que una fanática realizó asegurando que no valió la pena gastar 10 mil pesos por el concierto que ofreció el cantante puertorriqueño y se sentía estafada, en el primer concierto del Conejo Malo en México que se llevó a cabo en Monterrey.

“Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta porque la verdad, nada novedoso, no se veía casi nada, el show pues medio mosqueado, Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada. Genuinamente me gusta mucho BB pero este show es una estafa, le duela a quien le duela. Ni el show de luces, ni la decoración ni el sonido ni NADA de lo que estuvo en el show hacen un boleto de 10 mil pesos DIGNO de pagarse. Este show estaba para pagar 4 mil pesos a lo mucho”, escribió en la plataforma.