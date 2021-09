Laura Bozzo reaparece y pide ayuda en la red

Laura Bozzo quien estaba desaparecida y no se había presentado a la cita que le hizo un juez por adeudos con el SAT, hizo una reaparición a través de su cuenta de Twitter donde dio algunas explicaciones.

En el primer mensaje que envió, la presentadora asegura que hubo un malentendido, ya que ella creía que tenía tres años para pagar el adeudo y afirmó que de estar en la cárcel, eso sería imposible.

“Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por que mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada el SAT quiere que pague como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”, escribió en un tuit que ya no está disponible en la red.