Confirman nueva serie de ‘Sex and the City’ sin ‘Samantha’

El regreso de ‘Sex and the City’ es un hecho y esto será a través de HBO Max, donde participará casi todo el elenco original de la historia, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

La gran ausente del proyecto que llevará el nombre de ‘And Just Like That’ es Kim Cattrall y aunque la compañía no confirmó el por qué, se sabe que Sarah Jessica Parker y su ex compañera tenían una mala relación públicamente y esto le ha costado su participación en la historia.

HBO confirmó que esta nueva mini-serie tendrá diez episodios con una duración de media hora y comenzará el rodaje durante este año.

Esta es la segunda serie inspirada en ‘Sex and the City’, ya que en 2013 nació ‘Tha Carrie Diaries’, la cual solo duró un año al aire.

¡Voy a extrañar a ‘Samantha’!