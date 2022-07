Eduin Caz se justifica tras rechazar a una fanática afuera de su casa

En medio de la polémica que vive Eduin Caz sobre su regreso al alcoholismo, el cantante ha tratado de convencer a sus seguidores que lleva una vida en equilibrio al combinarla con el ejercicio.

Y es que ha estado compartiendo varios videos que han preocupado a sus seguidores pues se le ve en estado de ebriedad en varias ocasiones.

Ahora otro escándalo ha sido ventilado por él mismo al confesar que rechazó a una fanática. El interprete explicó que se encontraba en la entrada de su casa y lo encontraron unos admiradores, a quienes atendió bien y se tomó fotos con ellos, pero rechazó a una chica.

“Me vio la gente, me paré me empecé a tomar fotos, hasta que llegó una muchacha y me dijo: ‘oye, ¿te puedes bajar?’ y le digo no no puedo, pues ya me quiero dormir ando cnsado y me respondió ‘ay qué mamón’, pero yo le dije, ‘mija pues tú me preguntaste’, pero uno siempre queda mal”.