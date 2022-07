Captan a Ben Affleck llorando durante su luna de miel

Una de las parejas más mediáticas es la que conforman Jennifer Lopez y Ben Affleck, los focos se los están llevando ahora que están de viaje por Europa, disfrutando de su luna de miel y que se empalmó con en cumpleaños de la cantante.

Este fin de semana la pareja festejó con una romántica cena en un lujoso restaurante en París, Francia y el actor fue captado llorando por el especial momento que vivieron.

En redes sociales han comenzado a circular lagunas fotografías que tomaron algunos paparazzi donde se nota lo conmovido que se encuentra Ben, por lo que JLo no dudó en abrazarlo fuertemente.

De acuerdo a medios internacionales la pareja disfrutó de una cena en La Girafe, un elegante restaurante frente a la Torre Eiffel, para celebrar el cumpleaños de la Jennifer.

Ben Affleck cries during his honeymoon with Jennifer Lopez. pic.twitter.com/28F2OHF9H5

— Drama for the Girls  (@dramaforthegirl) July 25, 2022