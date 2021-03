Dulce María muestra por primera vez el rostro de su hija

Aunque la cantante ya había compartido fotografías de su pequeña a través de Instagram, mantenía su rostro bajo mucha reserva. Sin embargo, este inicio de semana decidió presumir por primera vez cómo luce su hermosa hija de tres meses de nacida.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Dulce María decidió publicar una fotografía donde aparece junto a María Paula y con un largo mensaje relacionado al 8 de marzo logró emocionar a sus seguidores.

La publicación acumuló más de 392 mil reacciones en la plataforma y más de 8 mil mensajes de apoyo incondicional por parte de sus seguidores que se solidarizaron al contundente mensaje en contra de lo que incluso ella ha vivido en la industria.

“Donde decir que no a insinuaciones o a cualquier tipo de acoso no te salga tan caro y te quite oportunidades de trabajo. Donde decir lo que piensas y ser quién eres no sea motivo de intolerancia y odio. Un mundo donde no tengas miedo de alzar la voz, donde no exista la violencia física, ni psicológica, familiar, laboral, ni digital. Donde no tengas que caber en un molde que la sociedad o la moda impone solo para pertenecer”.