La reina Isabel II reacciona a entrevista de Meghan y Harry

La entrevista que ofrecieron Meghan y Harry con Oprah dejó a fanáticos de la realeza sorprendidos, no solo por temas como el racismo y temas de depresión que sufrieron al pertenecer a la familia real.

Mientras Harry aseguró que sentía que la historia de su mamá se repetía frente a sus ojos. Por su parte, Meghan vivió en carne propia pensamientos suicidas por la soledad que vivía cuando su esposo no estaba con ella. Finalmente la familia se alejó de la realeza y ahora tendrán una niña en el próximo verano.

Sin embargo, al dejar al descubierto todo lo negativo que ocurre en la familia real, la reina emitió un comunicado asegurando que lo planteado en la entrevista “es preocupante” pero se manejará todo de manera privada.

Breaking

Statement issued by Buckingham Palace on behalf of Her Majesty The Queen regarding #HarryandMeghan pic.twitter.com/APMFHOpzYG

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 9, 2021