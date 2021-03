Dulce María confirma que los RBD dejaron de hablarle

Dulce María recientemente ofreció una entrevista para ‘De primera mano’, donde además de hablar de su nuevo sencillo, confirmó que hubo una aparente “ley del hielo”, por parte de Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, luego de negarse a participar en el reencuentro.

Aparentemente por miedo a contagiarse de covid-19 y contagiar a su familia, decidió declinar la invitación para participar en el concierto y esto provocó una fractura en los integrantes del grupo.

“(…) era mi miedo y por todo lo que yo defendí, me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, declaró.

La también actriz aseguró que tuvo que enviar un mensaje de más de 10 minutos, para confirmar que no estaría en el evento, algo que inició el silencio de sus ex compañeros.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido, no he podido hablar con esta cercanía”, lamentó.