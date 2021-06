Victoria Ruffo defendió por primera vez a Eugenio Derbez

Recientemente Mara Patricia Castañeda compartió una entrevista con José Eduardo Derbez, donde dio a conocer que Victoria Ruffo defendió una vez a Eugenio Derbez.

El actor aseguró que durante la primera temporada de ‘De viaje con Derbez’, explotó contra su papá, luego de planear una salida entre padre e hijo, y tratar de involucrar a Mauricio Ochmann.

(A partir del minuto 7:25)

Luego de este momento, José Eduardo, acudió a la habitación de Mauricio para invitarlo a la actividad y al negarse, lanzó un comentario que no le agradó a la familia.

“Llegué a la habitación y le dije a Mauricio de esta actividad, ‘Queremos saber si quieres venir’. Dijo: ‘No, mejor me quedo, no quiero ir’. Mi comentario fue algo así como: ni estabas invitado, solo era para mi papá y para mí. Y ahí quedó”.

Ante este comentario, Mauricio Ochmann se molestó y cuando el actor le contó a su papá lo sucedido, este lo reprendió.

“En la cena le llegó un mensaje a mi papá en el que le reclamaban por mi comentario y mi papá me dijo: ‘Estás mal, cómo se te ocurre’. Yo estaba sensible, extrañaba mi casa, estaba cansado y nunca exploto. Pero m solté y le dije a mi papá cosas fuertes… imagínate, todo el restaurante empezó a voltear y Vadhir empezó a decirme ‘¡Ya!’ Cuando terminé le dije a mi papá: ‘Acabé, voy echarme un cigarro afuera.”

Al salir a fumar, José Eduardo habló con su mamá, Victoria Ruffo, quien a pesar de que le dio la razón, lo obligó a disculparse con Eugenio.

“Me salí, le marqué a mi mamá y le dije: ‘Estoy hirviendo’. Le conté [de lo que pasó con Eugenio] y me dice: ‘Pues me vale, es tu papá, te regresas y le pides disculpas. No tenías que hablarle hablado así. Te entiendo, la razón la tienes tú, pero no le hables así. Mi mamá me calmó, respiré, regresé al restaurantes”, finalizó.