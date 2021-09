Gustavo Adolfo Infante fue secuestrado en pesada broma

La semana pasada el conductor de Imagen Televisión, dio a conocer que el realizador de contenidos le hizo una broma muy pesada, por la que incluso fue a dar al hospital.

Aunque días posteriores, el periodista no quiso dar detalles de cómo fue la broma que le hicieron el Rey Grupero y Pablo Moctezuma, finalmente durante la transmisión en vivo de su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que fue secuestrado de broma.

“Entra un comando de cinco personas vestidas todas de negro con unas máscaras de payasos, una máscara de lobo, otras de esas horribles, así tipo de pelos verdes, disparan, la chava que estaba junto de mi, veo que cae, casi me orino, llegan me ponen algo negro en la cara, muévete, la fregada no sé qué”, relató Gustavo Adolfo furioso.