Captan a Alex Speitzer y Shannon de Lima en Monterrey

Después de que se viralizaran algunas imágenes en las que se despertaron rumores de una relación entre Alex Speitzer y Shannon de Lima, la ex esposa de Marc Anthony, las cámaras del programa ‘Ventaneando’ han confirmado este romance.

Fue en el aeropuerto de Monterrey en donde fueron captados de manera romántica Alex Speitzer y Shannon de Lima.

La modelo venezolana tiene 33 años y el actor mexicano 27, a pesar de la diferencia de edades se ve que están disfrutando de su amor.

Aunque la reportera del programa intentó saber más sobre cómo inició la relación, el actor mexicano fue contundente y le pidió que los dejaran de grabar pues llevaban más de una hora, a pesar de que mostró su molestia fue muy amable al pedir que los dejaran en paz.

“Porque nunca he contado nada personal, así que no te lo voy a contar , así que ya está. Gracias ya está. Ojalá que salga en la nota que llevas grabándonos una hora, no sé te lo pido, ya está, gracias por la curiosidad nunca les he contado nada personal. Llevas una hora grabándonos, pero gracias de cualquier forma”, respondió Alex.