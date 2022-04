Ángela Aguilar rompe el silencio sobre las imágenes que se filtraron con Gussy Lau

Después de que el compositor y cantante Gussy Lau confirmara su relación con Ángela Aguilar, la cantante rompe el silencio y asegura que se siente violentada y violada por la filtración de esas fotografías que circularon en redes sociales.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Ángela Aguilar habló sobre su breve relación, pues dio a entender que ya no anda con el cantante.

“Me duele haber confiado en una persona en la que nunca debí confiar, me duele haber sido defrauda por una persona que nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde muy chiquita, para que una cosa así lo afecte tanto, porque no es solo una imagen que ha estado circulando, sino una imagen que también me ha estado afectado como profesional, me ha afectado económicamente, en lo personal, amorosa ni se diga”, expresó Ángela.