Así fue la discusión entre Lola Cortés y Horacio Villalobos en ‘La Academia’

Este fin de semana se vivieron dos de los conciertos más emocionantes en ‘La Academia: 20 años’ y uno de los momentos que dio de qué hablar fue la discusión que tuvieron Lola Cortés y Horacio Villalobos en el segundo concierto de este fin.

Al ser una transmisión en vivo, ‘La Academia‘ se ha caracterizado en protagonizar algunos desencuentros por parte de la producción y esta ocasión fueron Lola y Horacio los encargados de una de las primeras polémicas al no estar de acuerdo en la crítica de Jackie.

La joven interpretó “Mala Fama” de Danna Paola y Villalobos argumentó que no quería ver a Danna Paola, sino su talento: “Es la dueña de ese tema, es talentosísima y la adoramos, pero yo quiero ver tu talento”, expresó el crítico.

Durante la intervención de Lola, se vio interrumpida por Horacio en varias ocasiones y esto ocasionó que Cortés levantara la voz y le pidió que no hablara de la voz porque él no es cantante.

“Cállese, señor, ahora estoy hablando yo. Está haciendo su mejor esfuerzo, no puedes cambiar el color de voz. Señor, cállese. Usted no es cantante. No quiero que cantes como alguien más. Este señor no canta y no sabe ni cómo pedir las cosas”, expresó Lolita, mientras que Horacio le contestó: “No puedes denostar la profesión de un crítico porque no sabe cantar. Por si no sabías, todos los jueces de las estrellas Michelin, no saben cocinar”.