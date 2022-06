Magaly Chávez asegura que Alfredo Adame pudo ser infiel con Jessica Díaz

Después de que terminara el reality show ‘Soy famoso: ¡Sácame de aquí!’, en la que el ganador absoluto fue Alfredo Adame, el conductor regresó de República Dominicana soltero, pues su relación con Magaly Chávez, llegó a su fin.

En una reciente entrevista la ex participante del programa ‘Enamorandonos’, detalló que Alfredo tenía mucha ira y odio acumulado, razón por la que decidió terminar su romance con el conductor, sin embargo, ahora ha revelado una razón más por la que tomó esta decisión.

Fue para las cámaras de ‘Venga la alegría’, que la modelo reveló que sospechaba de una infidelidad por parte de Adame dentro del mismo reality show, ya que asegura que Jessica Díaz, su compañera dentro del equipo del programa habría sido la tercera en discordia.

“Saliendo de ahí, me entero, por alguien que no crea me mienta por mentir, no creo que eso le sirva pero para nada, que me dice, Maggie yo me saqué muchísimo de onda, te voy a platicar algo pero es porque a mi me sacó mucho de onda y quiero saber si es cierto. ‘Oye Alfredo si me vas a presentar a tu hijo, oye no sé qué tanto, no pero oye qué va a pensar que primero con el papá y después con el hijo’, me quedé de a seis”, contó ante las cámaras del matutino.