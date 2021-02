Ariadne Díaz tatúa a su hijo y se viraliza

Aparentemente Ariadne Díaz está tranquila y feliz disfrutando el tiempo con su hijo y a sus cortos años, Diego ha decidido que quiere llevar tatuajes de sus juguetes y personas favoritas.

Por medio de su cuenta de Instagram, el hijo de Ariadne y Marcus Ornellas pidió a su mamá algunos tatuajes que por supuesto han causado ternura.

Cabe resaltar que no son tatuajes reales, si no realizados por su mamá y con plumón negro, la sesión no terminó tan bien, ya que Diego es muy sensible a las cosquillas y lo confirmó con cada dibujo que pintó su cuerpo.

En otras ocasiones, el hijo de la actriz ha asegurado que es fanático de los tatuajes y lo ha confirmado a través de Instagram.

Estos momentos han causado ternura y por supuesto, confirmado que luego de haber tenido COVID-19 por segunda ocasión, se encuentra más feliz que nunca junto a su pequeño, quien ha robado sonrisas en toda la red con sus locuras.

¡Qué bonita relación tienen!

