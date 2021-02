Ariadne Díaz confirma que tuvo coronavirus por segunda vez

Ariadne Díaz utilizó sus redes sociales para confirmar que volvió a contraer coronavirus durante el inicio de este año y en esta ocasión los síntomas fueron más fuertes.

Este anunció salió, luego de haberse ausentado de sus redes sociales, donde junto a su hijo confirmó los síntomas que tuvo y aún sin poder creer que volvió a enfermarse.

View this post on Instagram

“Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar. Tuve COVID otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”, confirmó la actriz.