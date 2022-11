Antonio Banderas quiere que Tom Holland sea el nuevo Zorro

Sin duda alguna las películas que protagonizó Antonio Banderas sobre la leyendas de ‘El Zorro’ quedaron en la memoria colectiva de la audiencia y aunque el personaje tiene rasgos latinos, el español quien goza de galanura y razgos para interpretar al esta leyenda, ha causado revuelo al proponer a Tom Holland para heredar el antifaz.

Antonio Banderas uso por primera vez el antifaz de este héroe en 1998 lució de Martin Campbell, y después de 7 años tuvo una secuela.

A pesar de que han la saga lleva bastantes años paralizada, los rumores de una tercera entrega han sido recurrentes a lo largo de los años.

El actor ha comentado recientemente en una entrevista con ComicBook que está considerando regresar para una tercera entrega, pero con la intención de entregar el personaje a otro actor.

“Sí, lo haría, consideraría la posibilidad. ¿Por qué no? Creo que hoy le he dicho algo parecido a alguien. Me preguntaron por el Zorro. Si me llamaran para hacer del Zorro haría lo que Anthony Hopkins hizo para mí, que es pasar el testigo”, señaló el actor agregando que si favorito es Holland, “Hice ‘Uncharted’ con él, es tan enérgico y divertido, y también tiene chispa. ¿Por qué no?”.