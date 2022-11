Niurka Marcos confiesa que se quedó con ganas de darle un golpe en la cara a Juan Vidal

La vedette ha dado de qué hablar nuevamente tras su ruptura con Juan Vidal y asegura que le quedó una cosa pendiente con el dominicano, incluso ha lanzado una advertencia si se le ocurre ponérsele enfrente y asegura que no quiere saber nada de él.

Niurka tachó de narcisista al actor y modelo con el que tuvo una relación de 5 meses, la cual terminó por un conflicto que se originó por un viaje que él propuso a su país natal.

Durante un encuentro con los medios de comunicación este fin de semana la cubana mandó un contundente mensaje a su ex en el caso de que se le pueda ocurrir pararse frente a ella.

Publicidad

Publicidad

“Él sabe que no se me puede poner delante porque le rompo su jeta, un verg… en el hocico. No me gusta que haya pendientes. Y ahí hay un pendiente: ¡un put… en la jeta!, porque me quedé con ganas”, dijo con coraje.

Niurka Marcos vuelve arremeter contra Juan Vidal y lo llama narcisista