Ángela Aguilar defiende sus raíces Argentinas con firmeza

Ángela Aguilar, la talentosa cantante mexicana, ha vuelto a hablar sobre su ascendencia argentina en una reciente entrevista, defendiendo con valentía sus raíces y abordando la controversia que rodea este tema desde hace casi un año.

Aguilar provocó una gran polémica el año pasado al afirmar que tiene un 25% de ascendencia argentina, después de la victoria de Argentina en la Copa Mundial de 2022. A pesar de las críticas y burlas que ha enfrentado desde entonces, la artista no ha retrocedido en su posición.

En una conversación con Mara Patricia Castañeda, Ángela explicó que la única razón por la que ha sido objeto de cancelación se debe a su afirmación de que su abuela es argentina, lo que la conecta de alguna manera con Argentina. La joven cantante ha experimentado una serie de comentarios negativos por hablar de su ascendencia, pero ha mantenido su postura, afirmando que no tiene la culpa de la nacionalidad de su abuela ni de la falta de conocimiento sobre sus bisabuelos.

“Yo no tengo nada qué ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar, ni conocí a mis bisabuelos, yo no tengo idea de por qué eran de allá”, expresó Aguilar. Añadió que las críticas comenzaron a raíz de una foto, aunque ella ya había hablado de su ascendencia en su canal de YouTube, y aclaró que su intención no era ofender a nadie al mencionar su abuela argentina.

Ángela subrayó que lo injusto no es de dónde proviene, sino que se le reste mérito por su carrera y persona debido a un comentario relacionado con el fútbol. “Es fútbol, chicos, no es nada más”, puntualizó.

La cantante recordó que su familia tiene raíces extranjeras, y no pretende negar esa parte de su identidad. A pesar de las críticas y la controversia, reafirmó su compromiso con la música regional mexicana, enfatizando que no se trata de menospreciar a los argentinos, sino de aceptar su herencia.

Para concluir el tema, Aguilar pidió a aquellos que la han criticado por sus declaraciones que consideren su extenso trabajo desde la infancia y que observen sus logros como artista. Reconoció que a veces no elige las palabras adecuadas al comunicarse públicamente, pero afirmó que sus acciones hablan mucho más por ella que cualquier imagen en la que celebre el éxito de la selección de su abuela.

A modo de burla, Ángela Aguilar cerró la conversación diciendo “¡que viva el fútbol!”, resaltando su sentido del humor y su deseo de dejar atrás la controversia en torno a su ascendencia argentina.